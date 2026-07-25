UBP GMB adayı Koral Bozkurt: Siyaset yapmayacağım, iş yapacağım!

Adaylık kararının kişisel bir hedef olmadığını belirten Bozkurt, bunun kendisini yetiştiren ve hayatı boyunca destek olan şehre karşı duyduğu vefa borcunu daha büyük bir sorumlulukla ödeme iradesinin sonucu olduğunu kaydetti.

Hayatı boyunca elde ettiği başarılarda Gazimağusa'nın kendisine kattıklarının büyük payı olduğuna inandığını kaydeden Bozkurt, bu nedenle yıllardır şehre yalnızca sözle değil; yaptığı yatırımlar, sporun gelişimine verdiği destek ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla katkı sunmaya çalıştığını söyledi.

Buna karşın Gazimağusa'nın "sahip olduğu büyük potansiyelin hak ettiği seviyeye ulaşamadığını" belirten Bozkurt, dünyadaki değişim ve gelişime ayak uydurmanın artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirtti.

Gazimağusa'nın tarihi, kültürü, limanı, üniversitesi, öğrencileri, sanatçıları, turizmi, esnafı, üreticileri, gençleri ve sportif başarılarıyla ülkenin en önemli şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Bozkurt, bu potansiyelin doğru planlama, güçlü vizyon ve ortak akılla geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti.

Bu düşüncelerle UBP'den Gazimağusa Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Bozkurt, "Bu şehirde doğmuş, bu şehirde büyümüş biri olarak biliyorum ki Mağusa'nın ihtiyacı olan şey daha fazla söz değil, daha fazla çalışmadır. Ben siyaset yapmaya değil, iş yapmaya geliyorum. Çünkü Mağusa'nın geleceği için artık konuşmaktan çok, üretme zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Adaylık kararının kişisel bir hedef olmadığını belirten Bozkurt, bunun kendisini yetiştiren ve hayatı boyunca destek olan şehre karşı duyduğu vefa borcunu daha büyük bir sorumlulukla ödeme iradesinin sonucu olduğunu kaydetti.

Bozkurt, hedeflerinin Gazimağusa'nın sahip olduğu imkânları en iyi şekilde değerlendirmek, şehri hak ettiği geleceğe taşımak ve gelecek nesillere gurur duyacakları bir Gazimağusa bırakmak olduğunu ifade etti.