  • BIST 13943.87
  • Altın 6167.25
  • Dolar 47.2856
  • Euro 53.7716
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Geniş Çaplı Denetim: 47 Tutuklama, bin 956 Kişi Hakkında İşlem

» »
Polis Genel Müdürlüğü tarafından, Özel Harekat ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde toplam 1.956 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, 47 kişi
Geniş Çaplı Denetim: 47 Tutuklama, bin 956 Kişi Hakkında İşlem

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlenen denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan işletmeler, gece kulüpleri, kahvehaneler, bahis evleri, halkın yoğun bulunduğu bölgeler ile trafikte seyreden araçlar kontrol edildi.

Asayiş denetimlerinde, ülkede yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet izinsiz kaldığı belirlenen 46 kişi tutuklandı. Ayrıca bir araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, uyuşturucu madde kalıntısı bulunan cam pipo, öğütücü ile yeşil reçeteye tabi 28 hap ele geçirilirken, olayla bağlantılı 1 kişi de gözaltına alındı.

Öte yandan, kumarhaneye girmeleri yasak olmasına rağmen kumarhane içerisinde tespit edilen 148 kişiye idari para cezası uygulanırken, haklarında yasal işlem başlatıldı.

8 Bin 437 Araç Denetlendi

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 437 araç sürücüsü kontrol edildi. Kuralları ihlal ederek diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan 1.808 sürücü hakkında yasal işlem yapılırken, 147 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde en fazla tespit edilen ihlal 559 sürücünün hız sınırını aşması oldu. Bunun yanında 32 sürücü alkollü araç kullanırken, 13 kişi ehliyetsiz ve sigortasız, 83 kişi sigortasız, 81 kişi emniyet kemeri takmadan, 11 kişi ise seyir halindeyken cep telefonu kullanırken yakalandı.

Ayrıca denetimlerde 152 seyrüsefer ruhsatsız araç, 20 muayenesiz araç, 29 trafik levha ve işaretlerine uymama, 3 kırmızı ışık ihlali, 1 tehlikeli sürüş, 1 polisin "dur" emrine uymama, 3 koruyucu başlıksız motosiklet kullanımı, 7 cam filmi ihlali, 5 elektrikli scooter kurallarına aykırı kullanım, 8 ağır tonajlı kamyonun yasak yolda seyretmesi, 1 ışık kurallarına uymama ve 799 diğer trafik suçu tespit edildi.

Polis, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ülke genelindeki asayiş ve trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü astrologdan KKTC seçimi tahmini: "UBP 12 milletvekilinde kalacak"24 Temmuz 2026 Cuma 18:17
  • Kumyalı'daki silo faciasında acı haber: Lokman Hacıhasanoğlu hayatını kaybetti24 Temmuz 2026 Cuma 17:06
  • Resmen Açıkladı.. UBP'nin adayı Koral Bozkurt24 Temmuz 2026 Cuma 15:51
  • DP ve YDP yerelde ortak aday arayışında, Mağusa'da İsmail Arter ismi gündemde24 Temmuz 2026 Cuma 15:46
  • YDP: UBP ortak aday düşüncesini berhava etti; kendimizi artık serbest sayıyoruz24 Temmuz 2026 Cuma 15:42
  • Bozkurt'un adaylığı YDP UBP krizi doğurdu! YDP resti çekti bizim adayımız değil!24 Temmuz 2026 Cuma 15:39
  • Son Dakika Haberi: Silodaki kayıp kişi sağ olarak kurtarıldı24 Temmuz 2026 Cuma 15:27
  • UBP'de Mağusa Belediyesi için Koral Bozkurt'un ismi gündemde24 Temmuz 2026 Cuma 14:50
  • Evinde canlı mermi ve yavru timsah bulundu24 Temmuz 2026 Cuma 14:26
  • Polisten açıklama: Kumyalı'da Buğday Silosu Çöktü24 Temmuz 2026 Cuma 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti