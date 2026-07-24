Polisten açıklama: Kumyalı'da Buğday Silosu Çöktü

Kumyalı köyünde bulunan Toprak Ürünleri Kurumu'na ait buğday silosunda meydana gelen çökme, bölgede büyük paniğe neden oldu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.15 sıralarında, Toprak Ürünleri Kurumu'na ait 2 bin 500 ton kapasiteli ve tamamen dolu olan buğday silosu aniden çökerek yıkıldı.

Olay sırasında siloda çalışan bir kişinin göçük altında kaldığı değerlendirilirken, polis, itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri bölgede geniş çaplı arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, göçük altında olduğu düşünülen kişiye ulaşılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.