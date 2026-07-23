Son Dakika Haberi...DP Kararını verdi...

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DP MYK ve Parti Meclisi toplantısı sonrasında Başkan Ataoğlu açıklama yapıyor.

Parti Meclisi "whats app" gruplarından görüşler Ataoğlu'na iletilecek PM daha sonra yeniden toplanacak.

Demokrat Parti'nin önümüzdeki günlerde yeniden Parti Meclisi'ni toplayacağını belirten Ataoğlu, netleşen kararın kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

"Şu an için kesin bir karar alınmadı mı?" sorusunu yanıtlayan Ataoğlu, parti içinde hareketliliğin sürdüğünü ancak bugün herhangi bir karar üretilemediğini belirterek, Parti Meclisi'nin talebi doğrultusunda kısa süre sonra yeniden değerlendirme yapılacağını ifade etti.

"İttifak ve seçim barajı gündemimizde değildi"

Ataoğlu, Parti Meclisi toplantısında ittifak ve seçim barajı konularının da sorulması üzerine, bu başlıkların gündemde yer almadığını söyledi.

Kendi aralarında bu konulara ilişkin sohbet ettiklerini belirten Ataoğlu, Parti Meclisi üyelerinin de ittifak ve seçim barajı konusunda benzer görüşleri dile getirdiğini ifade etti.

Bugünkü toplantının temel gündeminin ise iki seçimin aynı anda yapılıp yapılmaması ve karma oyun kaldırılması konuları olduğunu belirten Ataoğlu, bu başlıklarda da nihai kararın Parti Meclisi'nin değerlendirmelerinin ardından verileceğini söyledi.

"İki ayrı anket çalışmamız var"

Ulusal Birlik Partisi'nin kamuoyu araştırmalarına ilişkin değerlendirmelerinin hatırlatılması üzerine Ataoğlu, Demokrat Parti'nin de iki ayrı anket çalışması yürüttüğünü açıkladı.

Bunlardan birinin kamuoyunda yapılan genel anket olduğunu belirten Ataoğlu, diğerinin ise henüz açıklanmayan adaylar üzerinden yürütülen parti içi çalışma olduğunu söyledi.

Demokrat Parti'nin seçimlerde mevcut oy oranının üzerine çıkacağına inandıklarını ifade eden Ataoğlu, partinin ülke siyasetinde denge unsuru olduğunu ve yürüttüğü bakanlıklarda proje üreten bir anlayışla çalıştığını kaydetti.

"100 projeyi kamuoyuyla paylaştık"

Parti olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ataoğlu, kısa süre önce 34. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını, ardından da son beş yılda hayata geçirilen 100 projeyi ve gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan projeleri kamuoyuna açıkladıklarını hatırlattı.

Bakanlık bünyesinde görev yapan mevcut ve önceki dönem bürokratlarına da katkılarından dolayı teşekkür eden Ataoğlu, geçmişte görev yapan isimleri de kuruluş yıl dönümü etkinliğine davet ederek emeklerinden dolayı plaket verdiklerini söyledi.

Ataoğlu, Demokrat Parti'nin üretmeye ve projelerini hayata geçirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.