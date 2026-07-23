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Türkiye Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıklayacak

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Piyasalarda gözler bu hafta Türkiye Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün yılın beşinci faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek, gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık t
Türkiye Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıklayacak

Yılın 5. faiz kararı için gözler Türkiye Merkez Bankası'nda.

Para Politikası Kurulu Fatih Karahan Başkanlığında toplanacak. Para politikası kararları ve faiz oranı belli olacak.

Banka bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmedi. Bir hafta vadeli repo faizini yüzde 37'de sabit bıraktı.

Ekonomist Tonguç Erbaş şu değerlendirmelerde bulundu:

"Herhangi bir politika değişikliği faizde veya gecelikten haftalık fonlamaya geçiş gibi bir karar almayacağını düşünüyorum. Sadece bir önceki toplantıdan farklı açıklayacağı metin içerisinde daha iyimser bir enflasyon beklentisi, talebin azaldığına, kredi büyümesinin yavaşladığına ve önümüzdeki günlerde patikanın aşağı doğru olmasını beklediğini ifade edecektir."

Faiz kararının yanında karar metninde yer alacak mesajlar da piyasalar için önemli..

Jeopolitik gelişmelerin metinde nasıl yankı bulacağı merak konusu. Enflasyon gelişmelerine dair satır başları da yakından izlenecek. Karar metnindeki mesajlar gelecek dönem para politikası çerçevesi açısından sinyal etkisi niteliği taşıyor.

Karar bugün saat 14.00'te açıklanacak. 

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