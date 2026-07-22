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Dikmen'de Hurdalık Alanda Yangın: Çok Sayıda Ekip Seferber Oldu

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Dikmen-Taşkent Anayolu'nun güney kısmında bulunan hurdalık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Dikmen'de Hurdalık Alanda Yangın: Çok Sayıda Ekip Seferber Oldu

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 15.25 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına polis itfaiyesi, Sivil Savunma Teşkilatı, Orman Dairesi, Dikmen Belediyesi ekipleri ile bölge halkı birlikte müdahale etti.

Yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında hurdalık alanda bulunan hurda araçlar, alıç ve zeytin ağaçları, balyalar ile maki bitki örtüsü zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

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