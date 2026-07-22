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DP ve YDP bu akşam MYK'larını seçim gündemiyle topluyor

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Demokrat Parti ile Yeniden Doğuş Partisi, seçim gündemiyle bu akşam ayrı ayrı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirecek.
DP ve YDP bu akşam MYK'larını seçim gündemiyle topluyor

Toplantılarda, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) yerel seçimler ile ara seçimin aynı gün yapılmasına yönelik girişiminin ele alınması bekleniyor. Her iki partinin MYK'sında söz konusu önerinin siyasi ve hukuki boyutlarıyla değerlendirilmesi öngörülüyor.

Haber Kıbrıs’a konuşan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, toplantılarında yalnızca seçimlerin birlikte yapılması konusu değil, seçim yasasına ilişkin bazı düzenleme taleplerinin de gündeme geleceğini ifade etti.

Bu kapsamda, seçim barajının yüzde 5'ten yüzde 4'e düşürülmesine yönelik önerinin de değerlendirilmesi bekleniyor. Söz konusu düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine taşınabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan, UBP'nin kendi MYK toplantısında yerel seçimler ile ara seçimin birlikte yapılmasına yönelik karar almıştı.

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