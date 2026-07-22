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Meteoroloji Dairesi bu sabah yer yer sis beklendiğini duyurdu

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Meteoroloji Dairesi, bugün sabah saatlerinde yer yer sis beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Dairesi bu sabah yer yer sis beklendiğini duyurdu

Meteoroloji Dairesi bugün sabah saatlerinde yer yer sis beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 21-27 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, peryod süresince ülke açık az bulutlu olacak; en yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 38-41 derece, sahillerde ise 33-36 derece dolaylarında seyredecek.

Hafta boyunca bölge alçak basınç sistemi ile nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, cuma ve cumartesi günleri ise yer yer kuvvetli olarak esecek.

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