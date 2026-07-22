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Bağımsızlık Yolu, Atina'daki uluslararası konferansa katıldı: Uluslararası dayanışma güçlendirilmeli

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Bağımsızlık Yolu, Atina'da düzenlenen ve sosyalist, komünist ile devrimci örgütlerin katıldığı uluslararası konferansta yer aldı.
Bağımsızlık Yolu, Atina'daki uluslararası konferansa katıldı: Uluslararası dayanışma güçlendirilmeli

Atina'da düzenlenen ve dünyanın farklı ülkelerinden sosyalist, komünist ve devrimci örgütlerin katıldığı uluslararası konferans, basın toplantısıyla başladı.

Konferans kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Bağımsızlık Yolu adına Ali Şahin konuşma yaptı. Şahin, yükselen savaş politikaları, emperyalist saldırganlık ve milliyetçiliğe karşı uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

ALİ ŞAHİN: ULUSLARARASI DAYANIŞMA GÜÇLENDİRİLMELİ

Ali Şahin, Bağımsızlık Yolu olarak konferansta bulunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, dünyanın birçok bölgesinde faşizm, milliyetçilik ve emperyalist saldırganlığın yükselişte olduğunu savundu.

Şahin, "Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sevgili dostlar ve yoldaşlar, Kıbrıs'tan Bağımsızlık Yolu olarak burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Tüm dünyada faşizmin, milliyetçiliğin ve emperyalist saldırganlığın yükseldiği bir süreçten geçiyoruz. Şu anda sınırlı bir güce sahip olsak da, bu siyasi gelişmeler karşısında üstlenmemiz gereken gerçekten büyük bir görev var." ifadelerini kullandı.

"DEVRİMCİ SİYASET BAĞIMSIZ BİR DURUŞ GEREKTİRİR"

Konferansın açılış konuşmasında sosyalistlerin güncel siyasi gelişmeler karşısındaki tutumuna da değinen Şahin, devrimci siyasetin çatışan taraflardan herhangi birinin safında yer almak anlamına gelmediğini belirtti.

Şahin, "Bizler sosyalistler olarak, devrimci olmanın birbiriyle çatışan iki taraftan birinin safında yer almak olmadığını biliyoruz. Marksist devrimciler olarak, kitlelere ve işçi sınıfına doğru yolu göstermek için devrimci yolun bu olduğunu ve bu siyasi gelişmeler karşısındaki bağımsız duruşumuzun bu olduğunu göstermemiz gerektiğinin farkındayız." dedi.

"DAYANIŞMA ORTAK MÜCADELEYLE GÜÇLENMELİ"

Uluslararası temasların ortak mücadele pratikleriyle desteklenmesi gerektiğini ifade eden Şahin, konferansın yalnızca fikir alışverişi yapılan bir platform olmanın ötesine geçmesi gerektiğini söyledi.

Şahin konuşmasını, "Bu uluslararası konferansın mücadelemiz açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım temaslarımız sadece zihinsel kalmaz; siyasi eylemlerle fiziksel olarak da tüm bu örgütler bir araya gelir ve çok daha güçlü bir uluslararası dayanışma ve mücadele ortaya koyarız." sözleriyle tamamladı.

Atina'da gerçekleştirilen konferansta, farklı ülkelerden sosyalist, komünist ve devrimci örgütler, emperyalist savaşlar, militarizm ve kapitalist sömürüye karşı ortak mücadele olanaklarını ele alıyor. Bağımsızlık Yolu da konferansa katılarak Kıbrıs'tan enternasyonalist dayanışma ve savaş karşıtı mücadele perspektifini uluslararası platformda dile getirdi.

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