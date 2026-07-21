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Google'da gündem: '200 puanla hangi üniversiteye girebilirim?'

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçları açıklandı. Google’da “200 puanla hangi üniversiteye girebilirim?” diye aratanların sayısı patladı.
Google'da gündem: '200 puanla hangi üniversiteye girebilirim?'

Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos’ta yapılacak.

YKS’de tavan puanı 500. Ortaöğretim başarı puanı (OBP) katkısıyla yerleştirme puanı 560’a kadar çıkabiliyor. 2026-YKS’de 296 aday 550 ve üzeri puan aldı.

2022’den beri baraj puanı yürürlükte değil

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2022 YKS’den itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasını kaldırmıştı. Dolayısıyla baraj altında kalan öğrenci sayısı bilinmiyor.

Karara göre 2022’den beri ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanıyor.

Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 246, Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYR) 49, Yabancı Dil Testi’ndeyse (YDT) altı olmak üzere 301 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

Eskiden kullanılan baraj puanına yakın olanların “200 puanla hangi üniversiteye girebilirim?” sorusu Google aramasında kısa sürede zirveye çıktı.

 

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