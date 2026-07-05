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BAÜ'de mezuniyet coşkusu

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Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, 2025–2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ni Alayköy Kampüsü'nde yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi.
BAÜ'de mezuniyet coşkusu

Akademisyenler, öğrenciler, aileler ve protokol üyelerinin bir araya geldiği törende mezunlar diplomalarını alarak üniversite hayatlarını başarıyla tamamladı.

Törene; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Oğuzhan Hasipoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Prof. Dr. Erhan Arıklı, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Sıla Usar İncirli, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar, üniversite yönetimi, akademik ve idari personel ile mezunların aileleri katıldı. Açılış konuşmalarının ardından mezun öğrenciler ve okul birincisi duygu dolu konuşmalar gerçekleştirdi.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan, mezuniyetin yalnızca diploma alınan bir gün değil, emek, azim ve kararlılıkla örülen uzun bir eğitim yolculuğunun taçlandığı anlamlı bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bugün emek, azim ve kararlılıkla örülmüş bir eğitim yolculuğunu hep birlikte taçlandırıyoruz. Geleceğe umutla bakan gençlerimizi yeni yaşamlarına uğurluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar ise mezunlara hitabında, başarının yanında iyi insan olmanın önemine dikkat çekti. Mezunlara, yıllar sonra kendileri için "çok başarılı bir insan" yerine "çok iyi bir insandı" denilmesini temenni ettiğini ifade eden Osmanlar, yapay zekâ ile hızla değişen dünyada kendilerini sürekli geliştirmeleri ve insani değerlerinden ödün vermeden geleceğe yürümeleri tavsiyesinde bulundu.

Törende mezun öğrenciler adına konuşmalar gerçekleştirilirken, 2025–2026 Akademik Yılı Okul Birincisi ve Mimarlık Bölümü birincisi Abdifatah Mohamed Abdinur, üniversitenin geleneklerinden biri olan Mezuniyet Kütüğü'ne isim plakasını çakarak bu anlamlı geleneği gelecek nesillere taşıdı. Ardından fakülte ve yüksekokul birincilerine plaket ve diplomaları takdim edildi

Program kapsamında mezunlara diplomaları protokol üyeleri ve üniversite yöneticileri tarafından takdim edilirken, tören boyunca öğrenciler ve aileleri gurur dolu anlar yaşadı. Farklı ülkelerden öğrencilerin aynı sahnede mezuniyet heyecanını paylaşması, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'nin uluslararası yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gecenin en anlamlı anlarından biri ise tüm mezunların sahnede bir araya gelerek keplerini gökyüzüne fırlattığı kep atma seremonisi oldu. Dakikalarca süren alkışlar eşliğinde gerçekleşen bu an, mezunların yeni hayatlarına attıkları ilk adımın simgesi olurken, ardından protokol üyeleri, akademisyenler ve mezunlar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Tören, kokteyl programıyla sona erdi.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, bilgi ve değer odaklı eğitim anlayışıyla yetiştirdiği mezunlarını geleceğe uğurlarken, onların dünyanın farklı noktalarında başarı hikâyeleri yazmaya devam edeceğine olan inancını bir kez daha vurguladı.

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