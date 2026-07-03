  • BIST 14473.35
  • Altın 6285.83
  • Dolar 46.8015
  • Euro 53.628
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Şenkul’un sosyal medya iletişim kanalları yeniden erişime kapatıldı

» »
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un bazı sosyal medya hesapları ile mesajlaşma kanallarının yeniden iletişime kapatıldığı, yeni hesap bilgilerinin gün içinde kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.
Şenkul’un sosyal medya iletişim kanalları yeniden erişime kapatıldı

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Şenkul'un sonu 78 ile biten WhatsApp iletişim hattı ile Facebook ve Instagram hesapları ve bu hesaplara bağlı mesajlaşma kanallarının yeniden erişime kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili platformlar nezdinde gerekli itiraz başvurularının yeniden yapıldığı belirtilirken, başvuruların değerlendirme sürecinin devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan, vatandaşlarla kesintisiz iletişimin sürdürülebilmesi amacıyla yeni bir Facebook hesabının oluşturulması için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.Gün içerisinde aktif hale getirilecek yeni hesabın bilgilerinin Girne Belediyesi'nin resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacağı da açıklandı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Murat Şenkul’un sosyal medya hesapları siber saldırıya uğradı!24 Haziran 2026 Çarşamba 10:31
  • Girne’nin bazı bölgelerinde bugün elektrik kesintisi yapılacak16 Haziran 2026 Salı 08:40
  • Girne’de Eğlence Mekanlarına Denetim: 5 İşletmeye Yasal İşlem14 Haziran 2026 Pazar 10:55
  • Girne Belediyesi’nin plajlarının tahlil sonucu temiz12 Haziran 2026 Cuma 17:14
  • Girne Turizm Liman kavşağındaki trafik ışıklarında arıza11 Haziran 2026 Perşembe 10:45
  • Şenkul: Çarşımızı daha güzel ve yaşanabilir hale getiriyoruz10 Haziran 2026 Çarşamba 16:58
  • Alsancak’ta Motosiklet Yayaya Çarptı: İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı02 Haziran 2026 Salı 17:23
  • Girne’de Yaya Geçidinde Kaza: 77 Yaşındaki Kadın Hastaneye Kaldırıldı02 Haziran 2026 Salı 17:21
  • Alsancak’ta 48 Yaşındaki Şahıs Hayatını Kaybetti01 Haziran 2026 Pazartesi 14:27
  • Alsancak’ta 48 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti30 Mayıs 2026 Cumartesi 10:17
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • İncirli: Halkın iktidarını kurmak için yola çıktık
    • KHK, I. Derece Servis Sorumlu Hemşiresi terfi sınavı sürecini yeniden başlattı
    • "Düğme" adlı çocuk kitabı tüm kitap severlerle Storytel’de buluştu
    • Erhürman: "Telaşa mahal yok, süreci kararlılıkla takip ediyoruz"
    • Bu yalnızca acının yıl dönümü değil
    • Yeşil Barış Hareketi bölgesel sivil toplum buluşmalarını tamamladı
    • Komedyen Deniz Göktaş hakkında “dini değerleri aşağılama” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
    • Lefkoşa'nın güneyinde cinayete teşebbüs!
    • Kallas: Kıbrıs meselesinde barışçıl çözüme ulaşılması birçok sorunun önünü açacak
    • Öztürkler, Yenierenköy-Karpaz bölgesinde incelemelerde bulundu
    1/20
    YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti