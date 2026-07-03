Şenkul’un sosyal medya iletişim kanalları yeniden erişime kapatıldı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un bazı sosyal medya hesapları ile mesajlaşma kanallarının yeniden iletişime kapatıldığı, yeni hesap bilgilerinin gün içinde kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Şenkul'un sonu 78 ile biten WhatsApp iletişim hattı ile Facebook ve Instagram hesapları ve bu hesaplara bağlı mesajlaşma kanallarının yeniden erişime kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili platformlar nezdinde gerekli itiraz başvurularının yeniden yapıldığı belirtilirken, başvuruların değerlendirme sürecinin devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan, vatandaşlarla kesintisiz iletişimin sürdürülebilmesi amacıyla yeni bir Facebook hesabının oluşturulması için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.Gün içerisinde aktif hale getirilecek yeni hesabın bilgilerinin Girne Belediyesi'nin resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacağı da açıklandı.