Alsancak’ta Motosiklet Yayaya Çarptı: İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Polis açıklamasına göre, 1 Haziran 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında Şehit Sıtkiye Abdullah Ekinci Sokak üzerinde Nuri Dadı (20), yönetimindeki YM 901 plakalı motosikletle güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun solunda aynı yönde yürümekte olan Natalia Prikrodk (54)’ye çarptı.
Kaza sonucu hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
