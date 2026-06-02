Ruhsatsız Alkollü İçki Satışı Yapan Market Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

Polis açıklamasına göre, 1 Haziran 2026 tarihinde saat 10.30 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, marketin yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatına sahip olmadığı belirlendi.
Denetim sırasında markette alkollü içki tasarruf edilerek satışa sunulduğunun tespit edilmesi üzerine işletmeci aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
