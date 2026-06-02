Karaoğlanoğlu’nda Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Polis açıklamasına göre, olay 2 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. NL 224 plakalı araçta, muhtemelen makine bölümünde oluşan elektrik kaynaklı kısa devrenin alevlenmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü.
Yangın sonucunda araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.