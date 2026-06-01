Gazimağusa Devlet Hastanesi Önünde Sarhoşluk ve Rahatsızlık

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay 31 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin ön kısmında meydana geldi. İ.Ö. (42), alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada polis tarafından nefes örneği vermesi istendi ancak bunu reddetti.
Şahsın, makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevredeki kişileri rahatsız ettiği belirtildi.
İ.Ö. suçüstü hali gereği tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
