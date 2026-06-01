Tabipler Birliği: Kapalı alanlarda sigara yasağının uygulanması denetlenmeli

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Ceyhun Dalkan, Sağlık Bakanlığı’nı kapalı alanlarda sigara yasağının uygulanmasına yönelik denetimleri yapmaya çağırdı.
KTTB Başkanı Ceyhun Dalkan, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün bu yıl 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde “Cazibenin Ardındaki Gerçeği Ortaya Çıkar” temasını belirlediğini aktaran Dalkan, tütün endüstrisinin yarattığı sahte cazibenin ve reklamların arkasında bağımlılık, hastalık, ölüm ve çevre tahribatı olduğunu vurguladı.

KKTC’de tütün kontrolündeki denetimsizliğin de ciddi bir halk sağlığı tehdidine dönüştüğünü kaydeden Dalkan, kapalı alanlarda sigara yasağının açık şekilde ihlal edildiği belirtildi.

Denetimsizlik nedeniyle toplumun tamamının pasif içiciliğe maruz bırakıldığını ifade eden Dalkan, “Tütün kontrolü konusunda yürürlükte bulunan yasaların uygulanmasını sağlamak Sağlık Bakanlığı’nın temel görevlerinden biridir. Yasaların uygulanmaması, ihlallerin görmezden gelinmesi ve denetimlerin yetersiz bırakılması yalnızca bir idari eksiklik değil, toplum sağlığını koruma yükümlülüğünün ihmali, toplumu önemsememenin açık işaretidir. Halkın temiz hava soluma hakkını koruyamayan, çocukları ve gençleri tütün ürünlerinden uzak tutacak etkin politikaları hayata geçiremeyen anlayış başarısızdır.” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nı denetim yapmaya ve yasayı eksiksiz uygulamaya çağıran Dalkan, elektronik sigaralar ile benzeri yeni nesil nikotin ürünlerinin sağlık üzerindeki “belirsiz” etkilerine dikkat çekerek, elektronik sigaraların ülkeye girişinin engellenmesini, satış, reklam ve kullanımının etkin şekilde denetlenmesini ve gerekli yasal düzenlemelerin gecikmeden hayata geçirilmesini istedi.

Dalyan, sigara ve diğer tütün ürünlerine yönelik denetimler kesintisiz ve etkin biçimde sürdürülmesi, kapalı alanlarda sigara yasağının uygulanması konusunda taviz verilmemesi gerektiğini yineledi.

