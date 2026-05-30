İskele’de Kumarhanede Düşürülen Cüzdanı Çaldığı İddia Edilen Şahıs Tutuklandı

Polis açıklamasına göre olay, 27 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.40 sıralarında meydana geldi. Kumarhane içerisinde bir müşteri tarafından düşürülen ve içerisinde 1.700 TL, 400 Euro nakit para ile sürüş ehliyetinin bulunduğu cüzdanın çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında zanlı olarak aranan I.E. (41), 29 Mayıs 2026 tarihinde Derinya Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
