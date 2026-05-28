LAÜ’de Hemşirelik Yüksekokulu yemin töreni gerçekleştirildi

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, konuşma yapan Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp, gerçekleştirilen törenin yalnızca profesyonel yaşama geçiş olmadığını belirterek; “Bugün burada tanıklık edeceğimiz şey; bilgi ile insani duyarlılığın, teknoloji ile insan temasının, bilim ile etik sorumluluğun aynı profesyonel kimlikte bütünleşmesidir” dedi.

Öğrencilerine seslenen Prof. Dr. Meral Demiralp, “Ailelerinizin güvenle emanet ettiği sizleri; bugün, mesleki bilgi, insani duyarlılık ve güçlü bir sorumluluk bilinciyle yetişmiş hemşireler olarak geleceğe uğurluyoruz. Lefke Avrupa Üniversitesi’nin başarılı öğrencileri olarak sizlerin; meslek yaşamınız boyunca yalnızca yetkin uygulayıcılar değil, aynı zamanda bulunduğunuz kurumlara değer katan vizyon sahibi sağlık profesyonelleri olacağınıza inanıyorum” dedi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Bir milletin savaş meydanlarındaki başarısı, iktisat ve bilim alanındaki başarısıyla kalıcı hâle gelir” sözünü hatırlatan Demiralp, sağlık bilimleri alanındaki bilimsel ve etik yaklaşımın toplumların geleceğini şekillendiren en önemli güçlerden biri olduğunu vurguladı ve öğrencilerine meslek yaşamlarında başarılar diledi.

Demiralp konuşmasının sonunda, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e Hemşirelik Yüksekokulunun kurumsal ilerleyişine sağladığı değerli katkılar dolayısıyla şükranlarını sunarak, üniversitenin tüm akademik ve idari personeline destekleri için teşekkür etti.

Tören programı öğrencilerin, Bölüm Başkanları Doç. Dr. Maral Kargın ve Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sevim Ünal eşliğinde hemşirelik yeminlerini etmeleriyle sona erdi.