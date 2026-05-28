CTP'den Gönyeli'ye çok güçlü başkan adayı

Yerel seçim sürecine girilirken, siyasi partiler belediye başkan adaylarını netleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde Gönyeli-Alayköy Belediyesi için kulisleri hareketlendiren yeni bir isim gündeme geldi.
Partinin henüz Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayını resmi olarak açıklamamasına rağmen, son günlerde siyasi çevrelerde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ekranlarının tanınan isimlerinden Damla Soyalp’ın adaylık için öne çıktığı konuşuluyor.

Kulislerdeki iddiaları güçlendiren gelişme ise bayram öncesinde yaşandı. Sıla Usar İncirli’nin Gönyeli bölgesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretine Damla Soyalp’ın da eşlik etmesi dikkat çekti. Bölge esnafı ile birebir temas kuran heyetin ziyaretine ait karelerin, Damla Soyalp tarafından paylaşılması da siyasi çevrelerde “adaylık mesajı” olarak yorumlandı.

Öte yandan, Damla Soyalp’ın isminin parti organlarında değerlendirildiği ve kısa süre içerisinde resmi adaylığının açıklanabileceği öne sürülüyor. Parti kaynaklarından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Gönyeli-Alayköy bölgesinde seçim yarışının önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi bekleniyor.

Yerel seçim atmosferinin giderek yoğunlaştığı süreçte, özellikle büyük belediyelerde açıklanacak adayların siyasi dengeleri doğrudan etkileyeceği değerlendirmesi yapılıyor.

