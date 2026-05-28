Hristodulidis’ten Holguin görüşmesi öncesi temkinli mesaj

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, 8 Haziran’da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yapacağı görüşme öncesinde “kartlarını kapalı tuttuğu” yorumları yapıldı.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 6 Haziran’da adaya gelip, 8 Haziran’da liderlerle ayrı ayrı görüşecek BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’le yapacağı görüşme konusunda açıklamada yaptığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Holguin’le yapacağı görüşmenin önceki görüşmelerin devamı olduğunu dile getiren Hristodulidis, bir soru üzerine, görüşmenin BM Genel Sekreteri'nin üstlendiği yeni inisiyatif çerçevesinde yapılacak ilk görüşme olmadığını dile getirdi.

Hristodulidis, Holguin’le görüşmesinin daha önce yapılan ve yapılacak görüşmelerin devamı olacağını sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hrsitodulidis’in Holguin’le yapacağı görüşme ışığında “Kartlarını kapalı tuttuğu” yorumunda bulundu.

Haberde, Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada yaşanacak gelişmelerle ilgili beklenti oluşturmadan veya Holguin’in gündemine getireceği konuları ifşa etmeden, Kıbrıs sorununda bir süreklilik ve hareketlilik mesajı vermeye çalıştığı kaydedildi.

