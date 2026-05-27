Girne’de sahte sürüş ehliyeti soruşturmasında şoför okulu çalışanı da tutuklandı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Ekim 2025-Nisan 2026 tarihleri arasında Girne’de, M.R. (E-32) ve M.D.S.I. (E-30)’nin, KKTC’de ikamet etmekte olan ve sürüş ehliyetleri olmayan yabancı uyruklu kişilere KKTC sürüş ehliyeti çıkarmak maksadıyla, yurt dışında sahte olarak düzenledikleri sürüş ehliyetlerini KKTC’ye getirdikten sonra, söz konusu sahte sürüş ehliyetlerini Girne’de faaliyet gösteren bir şoför okuluna ibraz edip tedavüle sürmek suretiyle KKTC sürüş ehliyetine çevrilmesini sağladıkları ve sahtekârlıkla kayıt yaparak toplamda 48 bin TL ile 695 ABD doları para temin ettikleri tespit edilmişti.

Bahse konu şahısların tutuklanmasının ardından yürütülen ileri soruşturma kapsamında, şoför okulu çalışanı B.D.P. (K-60) de tespit edilerek tutuklandı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.