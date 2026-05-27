  • BIST 13662.75
  • Altın 6609.14
  • Dolar 45.8967
  • Euro 53.423
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİran ile ABD anlaşmaya varabilecek mi? Taslağın ayrıntıları ortaya çıktı

Girne’de sahte sürüş ehliyeti soruşturmasında şoför okulu çalışanı da tutuklandı

» »
Sahte sürüş ehliyetlerinin KKTC’ye getirilip tedavüle sürülmesi ve para temin edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, şoför okulu çalışanı da tutuklandı.
Girne’de sahte sürüş ehliyeti soruşturmasında şoför okulu çalışanı da tutuklandı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Ekim 2025-Nisan 2026 tarihleri arasında Girne’de, M.R. (E-32) ve M.D.S.I. (E-30)’nin, KKTC’de ikamet etmekte olan ve sürüş ehliyetleri olmayan yabancı uyruklu kişilere KKTC sürüş ehliyeti çıkarmak maksadıyla, yurt dışında sahte olarak düzenledikleri sürüş ehliyetlerini KKTC’ye getirdikten sonra, söz konusu sahte sürüş ehliyetlerini Girne’de faaliyet gösteren bir şoför okuluna ibraz edip tedavüle sürmek suretiyle KKTC sürüş ehliyetine çevrilmesini sağladıkları ve sahtekârlıkla kayıt yaparak toplamda 48 bin TL ile 695 ABD doları para temin ettikleri tespit edilmişti.

Bahse konu şahısların tutuklanmasının ardından yürütülen ileri soruşturma kapsamında, şoför okulu çalışanı B.D.P. (K-60) de tespit edilerek tutuklandı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Girne’de sahte sürüş ehliyeti soruşturmasında şoför okulu çalışanı da tutuklandı27 Mayıs 2026 Çarşamba 12:25
  • Serdar Denktaş: Hükümet doğal gaz boru hattını seçim malzemesi yapıyor27 Mayıs 2026 Çarşamba 12:17
  • Kumyalı anayolunda alkollü sürücü kaza yaptı27 Mayıs 2026 Çarşamba 12:11
  • Resmi Gazete’de yayımlandı: Muhaceret Affı yürürlüğe girdi27 Mayıs 2026 Çarşamba 11:54
  • Cumhurbaşkanlığı’nda bayramlaşma yapıldı27 Mayıs 2026 Çarşamba 11:52
  • Tarım Dairesi denetimlerinde asma yaprağında tavsiye dışı ilaç tespit edildi26 Mayıs 2026 Salı 17:14
  • DÜK’te yılın ilk hasadını Tarım Bakanı Çavuş yaptı26 Mayıs 2026 Salı 16:44
  • İntörn tıp öğrencilerine yönelik burs başvuruları 1 Haziran’da başlıyor26 Mayıs 2026 Salı 16:43
  • Sahte Evrak Operasyonu: 3 Ayrı Olayda 5 Tutuklu, 1 Kişi Aranıyor26 Mayıs 2026 Salı 16:41
  • İncirli, Gönyeli ve Yenikent’te halka bayramlaştı26 Mayıs 2026 Salı 15:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti