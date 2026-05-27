Devlet Bahçeli'den CHP'ye kongre tarihi önerisi: 9 Eylül

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP içindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, partinin kurultay tarihi için kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül’ü önerdi.
Devlet Bahçeli'den CHP'ye kongre tarihi önerisi: 9 Eylül

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ana muhalefet partisi içindeki tartışmalara ve kurultay sürecine dair açıklamalarda bulundu.

CHP’nin bir an önce iç huzura kavuşması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, tüm tarafları birlik dilini kullanmaya çağırdı.

Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu’nun mevcut genel başkanlık statüsüne vurgu yaparak şunları kaydetti;

Yargıtay’ın nihai kararıyla kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanıdır. Mahkeme kararının uygulanması sürecinde yaşananlar ne CHP’ye ne de demokrasimize yakışan bir durum olmamıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu normal olarak mahkeme kararının ve genel başkan olmasının gereklerini yerine getirecektir. Bu kapsamda ilk olarak genel merkeze yerleşme, onarma ve toparlanmayı gerçekleştirecek, dağınıklığı giderecektir. Aynı zamanda parti faaliyetleri devam edecektir. Bu şekilde bir siyasi partinin çöküşü değil yeniden inşası ve demokrasiye kazandırılması mümkün hale gelecektir. 

Sayın Kılıçdaroğlu açıklamasında CHP’deki ahlaki zafiyetlere dikkat çekerek “CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Bütün vatandaşlarıma ve partililere söz veriyorum. CHP’yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız” demiştir. Bu tespit aynı zamanda CHP’nin kuruluş ilkelerinden de uzaklaştığının ikrarıdır. Öyleyse öncelikle Partinin mali, hukuki ve idari yönden kontrol edilmesi, CHP’yi kuruluş kodlarından ayıran sebeplerin belirlenmesi gerekecektir.

Bu çerçevede; İlk olarak CHP’de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP’nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Partililerin birbirini tahkir ve tahrik ettiği bu dilin, yüksek mesuliyet ve partililik şuuruyla uzlaşı diline dönüştürecek muhataplar Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel’dir.

İkincisi CHP’de bir “arınma ve durulma” sürecinin başlatılması gereğidir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir.

Üçüncü olarak yapılması gereken iş, mevcut üyelerin yenilenmesi ve yeni üye kaydının yapılmasıdır. Bu şekilde yolsuzluğa, usulsüzlüğe ve ahlaksızlığa bulaşmış üyeler de Cumhuriyet Halk Partisi’nden temizlenmiş olacaktır.

Dördüncüsü ise yeni ve yenilenmiş üye yapısında CHP parti kimliği ve aidiyeti ile kurumsal bağlılığın yeniden tesis edilmesidir. Bu husus, CHP’nin kongre sürecinin yeniden ve sağlıklı bir zeminde başlatılmasını sağlayacaktır. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih Partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir. 

