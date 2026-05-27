Serdar Denktaş: Hükümet doğal gaz boru hattını seçim malzemesi yapıyor

TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Nazar Erişkin’in Güne Dair programının canlı yayın konuğu oldu. Mevcut hükûmetin doğal gaz boru hattı projesini Maraş’ın açılması gibi seçim malzemesi olarak kullandığını ve "Biz yoksak Türkiye yardım etmez" algısı yaratmaya çalıştığını vurguladı.

Sokaktaki vatandaşın hükûmete karşı büyük bir öfke ve memnuniyetsizlik duyduğunu belirten Denktaş, "Bir dokun bin ah işit" noktasında olunduğunu ve bu tepkinin sandığa net bir şekilde yansıyacağını ifade etti. UBP’nin "birinci partiyiz" söylemlerinin sadece bir algı operasyonundan ibaret olduğunu dile getiren Denktaş,

Doğal gaz boru hattı projesinin mutlaka hayata geçmesi gereken olumlu bir adım olduğunu ve yeterli hidrokarbon çıkması halinde Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınabileceğini belirten Denktaş, mevcut yönetimin bunu kullanmaya çalıştığına dikkat çekerek; Hükûmetin tek ümidinin bu doğal gaz boru hattı meselesi üzerinden "Bakın biz neler yapıyoruz, başkası gelirse yapamayacak" algısını yerleştirmek olduğunu söyledi.

"TAM PARTİ MECLİSTE OLACAK"

Yapılan araştırmaların ve halkın nabzının, TAM Parti'nin mecliste olacağını net bir şekilde gösterdiğini ifade eden Serdar Denktaş, muhalefette veya iktidarda fark etmeksizin projelerini hayata geçirmek için meclis kürsüsünü en etkin şekilde kullanacaklarını belirtti.

Ülkenin gelir kaynaklarının, geçirilen hatalı yasaların ortadan kaldırılması durumunda kendi kendini toparlamaya fazlasıyla yeteceğini savunan Denktaş, bir yılın sonunda refah seviyesinin yükselen bir trende gireceğini belirten Denktaş, “Bu bağlamda özellikle et fiyatlarının güney ile eşitlenmesi konusunda Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve Kasaplar Birliği gibi tüm paydaşlar görüştük. Uzmanlarımızla titiz bir çalışma yürüttük. Sürekli değişen fiyatları dengeleyecek formüller bizde hazır.” dedi.

TAM Parti, kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapı oluştururken, Türkiye ile de Denktaş döneminden çok daha iyi ilişkiler kuracaklarını vurgulayan Serdar Denktaş, mevcut hükûmetin 5 yılda istikrarla mahvettiği gelir kaynaklarını yeniden işler hale getireceklerini ifade etti. Seçimler Ekim ayında olacakmış gibi hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Denktaş, ancak yerel seçimlerle erken genel seçimin bir arada yapılmasının hem vatandaş hem de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sayımları açısından ciddi sıkıntılar doğuracağını ve bile isteye böyle bir hatanın yapılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

"DEMOKRASİMİZİ KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Seçim dönemlerinde dışarıdan gelen kampanya, trol ve algı yönetimi ekiplerine değinen Serdar Denktaş, profesyonel ekip getirmek ile bu ekiplerin "Ankara’nın sesiyim" diyerek müdahalede bulunmasının tamamen farklı şeyler olduğunun altını çizdi.

Geçmişte kendilerinin de Türkiye'den profesyonel ekipler getirdiğini ancak bu ekiplerin yanına mutlaka yerli danışmanlar koyduklarını hatırlatan Denktaş, geçmiş cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve kurultaylarda yaşanan müdahale yöntemlerinin devam edebileceği öngörüsünde bulundu. "Buna alışmamalıyız, demokrasimizi korumak zorundayız" diyen Denktaş, bir dönem demokrasisiyle övünen bir ülkeden, bugün "gelen talimat neyse o uygulanır" noktasına gerilenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Halkın seçtiği vekillerin sorumluluğunun yine halka karşı olduğunu hatırlatan Genel Başkan Denktaş, gelen talimatlar ülkenin koşullarına, geçmişine uymuyor ve geleceğine zarar veriyorsa buna "dur" demenin bir vekillik görevi olduğunu vurguladı. Mevcut hükûmetin mali konulardaki patavatsız tutumunu da eleştiren Denktaş, "Biz gidiyoruz, gelecek olan düşünsün" mantığıyla hareket edildiğini belirtti. Denktaş, bir hükûmet yetkilisinin "Siz gelince Türkiye destek vermez, siz nasıl kalkacaksınız bu işin altından? Dolayısıyla yine biz olmalıyız" mesajını yaymaya çalıştığını belirtti.