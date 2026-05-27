Larnaka’da araçlara silahlı saldırı ve kundaklama!

Larnaka’da bir şahsa ait araçlara kimliği belirsiz kişilerce ateş açılırken, boş arazide bulunan bir başka aracın da yakıldığı bildirildi. Güney Lefkoşa’da ise üç kişi saldırıya uğradı, olayla bağlantılı iki şüpheli aranıyor.

Larnaka’da dün, 28 yaşındaki Yunan uyruklu bir şahsa ait iki araca kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldığı, şahsa ait bir başka aracın ise kundaklandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, ateş açılan araçlardan birinin söz konusu şahsa, diğerinin ise eşine ait olduğunu yazarken, olayın şahsın bahis ofisiyle bağlantılı olabileceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Gazete, aynı şahsa ait ve bölgedeki boş bir araziye park edilmiş halde bulunan başka bir aracın da üzerine yanıcı madde dökülerek kundaklandığını kaydetti.

Haberde, itfaiye ekiplerinin araçta çıkan yangını söndürdüğü ancak aracın kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Gazete, iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğunun düşünüldüğünü ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Gazete, başka bir haberinde ise dün Güney Lefkoşa’da üç İsraillinin kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradığını yazdı.

Haberde, saldırı sonucunda İsraillilerden birinin kulağından yaralandığı belirtilirken, olayla bağlantısı olduğu düşünülen iki kişinin arandığı kaydedildi.