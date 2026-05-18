Rum Yönetimi yangınlarla mücadelede drone ve otomatik sistemler kullanacak

Rum basını, üç yıl içinde uygulanması planlanan sistem için 28,5 milyon Euro harcanacağını yazdı.
Rum Yönetimi yangınlarla mücadelede drone ve otomatik sistemler kullanacak

Rum Yönetimi’nin yangınlardan korunmak ve yangınlara erken müdahale edebilmek için insansız hava araçları (drone) ve otomatik sistemler kullanacağı kaydedildi.

Son yılların en kritik yangın sezonlarından biriyle karşı karşıya olunduğunu ve Rum Yönetimi’nin yangınlardan korunmak için benzersiz bir operasyonel ve teknolojik planlama geliştirdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, yangınlar konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında bir toplantı yapıldığını belirtti.

Güney Kıbrıs’ta 338 bin hektarlık orman arazisi bulunduğunu ve bunun yüzde 26’sının devlete ait orman arazileri olduğunu ifade eden gazete, Rum Yönetimi’nin yangınlara erken müdahale edilebilmesi için insansız hava araçları, otomatik yangın algılama sistemleri ayrıca gözlem balonları seferber edeceğini kaydetti.

Toplantıda yangın gözetim sisteminin ikinci aşamasının onaylandığını da yazan gazete, bu bağlamda yangınlardan korunmak için 28,5 milyon euro harcanacağını ve bunun 3 yıllık bir süre içerisinde hayata geçirileceği ifade edildi.

