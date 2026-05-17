Lapta ve Haspolat’ta trafik kazası…

Alkollü iki sürücü tutuklandı
Lapta ve Haspolat’ta meydana gelen iki trafik kazası, yaralanma olmadan hasarla atlatıldı, alkollü iki sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, sürücü Mahmutcan Karaahmet (E-26), bu sabahın erken saatlerinde yönetimindeki RV 502 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde 148 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden ve oto park alanına doğru dönüşe geçen Umut Çepik (E-24) yönetimindeki JY 190 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

JY 190 plakalı araç sürücüsü Umut Çepik, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçundan tutuklandı.

– Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Haspolat’ta, dün, 144 miligram alkollü olan Nebi Demirkaya (E-29), yönetimindeki GV 004 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, önüne atılan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Araç, o esnada park halinde bulunan VK 391 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan VK 391 plakalı araç ise, park halinde bulunan JF 376 ile FT 511 plakalı araçlara çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

GV 004 plakalı araç sürücüsü Nebi Demirkaya, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

