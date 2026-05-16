21 yaşındaki genç aniden hayatını kaybetti!

Polis açıklamasına göre olay, 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 00.40 sıralarında meydana geldi.

Kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanan Buse Kara, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Ancak genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye sevki sırasında yolda yaşamını yitirdi.

Buse Kara’nın ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.