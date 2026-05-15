HPV Aşısı Uygulaması Devam Ediyor

Sağlık Bakanlığı, geçen yıl başlatılan ve 13 yaş grubu için aşı takvimine eklenen HPV aşısı uygulamasının bu yıl da devam ettiğini duyurdu.
HPV Aşısı Uygulaması Devam Ediyor

Bakanlık açıklamasına göre, bu yıl 2013 doğumlu (13 yaş) çocuklar HPV aşılarını belirlenen sağlık merkezlerinde yaptırabilecek.

Ayrıca 2012 doğumlu olup henüz aşılarını yaptırmamış ya da geçen yıl aşılarını yaptıramamış çocukların da sağlık merkezlerine başvurarak aşılarını yaptırabileceği belirtildi. 2012 doğumlu olup geçen yıl ilk dozunu yaptıran ve ikinci dozu bu yıla kalan çocukların da aşılarını tamamlayabileceği ifade edildi.

2011 doğumlu çocuklar için ise 18 Mayıs 2026 Pazartesi tarihinden itibaren 31 Ağustos 2026 tarihine kadar HPV aşı uygulamasının açık olacağı bildirildi.

HPV Aşısı Uygulama Merkezleri

Lefkoşa

  • Tren Yolu Sağlık Merkezi
  • Dr. Engin Arkan Değirmenlik Sağlık Merkezi
  • Acil Durum Hastanesi Çocuk Aşı Polikliniği

Gazimağusa

  • Maraş Sağlık Merkezi
  • Akdoğan Sağlık Merkezi
  • Geçitkale Sağlık Merkezi
  • Serdarlı Sağlık Merkezi

Girne

  • Lapta Sağlık Merkezi
  • Esentepe Sağlık Merkezi

Güzelyurt

  • Güzelyurt Sağlık Merkezi

Lefke

  • Lefke Sağlık Merkezi

İskele

  • Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi
  • Yenierenköy Sağlık Merkezi
  • Havva Yekta Kurteli Mehmetçik Sağlık Merkezi

Sağlık Bakanlığı, uygulamadan yararlanacak ailelerin belirtilen merkezlere başvuru yapabileceğini belirterek kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.

 

