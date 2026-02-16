Hareketsizlik, Alkol ve Sigara, Kolon Kanseri Riskini Artırıyor

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sık rastlanan kanser türlerinden biri olan kolon kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor.

Kolon kanserinin erken dönemde saptanabilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirten Özel Sağlık Hastanesi Gastroentereloji Uzmanı Dr. Seda Akkaya, 50 yaş üstündeki kişilerde tarama yapılması gerektiğine dikkat çekti.

50 YAŞIN ÜSTÜNDEKİLERE TARAMA YAPILMALI

Akkaya, “Kolon kanseri, kalın bağırsak ve rektumda gelişen ve erken tanı konulduğunda da tedavi edilebilen bir hastalıktır. 50 yaşın üstünde kişilerde hiçbir şikayet olmasa dahi mutlaka kolon kanseri için tarama gerekiyor. Hareketsiz yaşam, fiziksel aktivite eksikliği, obezite, sigara, alkol, sağlıksız beslenme gibi faktörler kolon kanseri riskini artırıyor. Ailesinde birinci derece yakınında bağırsak kanseri olanlar ve bağırsak polipi öyküsü olanlara mutlaka yaşı beklemeden bir tarama yapılmalı. Kolon kanseri taramalarında kolonoskopi, erken tanı ve koruyucu tedavi açısından altın standart yöntem olup, kanserleşme potansiyeli olan poliplerin erken dönemde tespit edilmesini sağlar” diye konuştu.

UZMAN HEKİME BAŞVURUN

Açıklanamayan kilo kaybı ve demir eksikliğinin de önemli belirtiler arasında yer aldığını hatırlatan Özel Sağlık Hastanesi Gastroentereloji Uzmanı Dr. Seda Akkaya, şunları söyledi: “Bunun dışında bir de alarm semptomları dediğimiz, mutlaka doktora başvurulması gereken semptomlar bulunuyor. Bunlar, dışkıda kan görülmesi, karın ağrısı, açıklanamayan kilo kaybı, uzun süren kabızlık, ishal ya da dışkılama değişikliğinin olması olarak sıralanabilir. Eğer kanda açıklanamayan bir demir eksikliği ve bir kansızlık durumu varsa yine mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir. Bu belirtilere sahipseniz mutlaka vakit kaybetmeden bir uzman hekime başvurulması ve gerekli tanı ve tedavilere başlanması önemlidir”