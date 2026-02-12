  • BIST 12433.5
SON DAKİKAABD’den vatandaşlarına tekrar “İran’ı hemen terk edin” çağrısı

Zayıflama iğnesi kulananlar daha hızlı kilo alabiliyor

Son dönemde zayıflama dünyasında devrim yaratan kilo verme iğneleriyle ilgili bilim dünyasından kritik bir uyarı geldi.
Oxford Üniversitesi uzmanları tarafından yürütülen ve tıp dünyasının saygın yayınlarından The British Medical Journal’da (BMJ) yayımlanan kapsamlı bir araştırma, son dönemin popüler zayıflama ilaçlarına dair sarsıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı. 9 binden fazla katılımcının verilerinin titizlikle incelendiği çalışma, ilaçla kilo vermenin kalıcılığı konusundaki iyimser tabloyu gölgeledi.

İlacı bırakanlar dört kat daha hızlı kilo alıyor

Araştırmanın en çarpıcı bulgusu, ilaç desteğini kesenlerin, sadece diyet ve egzersiz programını bırakanlara kıyasla yaklaşık dört kat daha süratli kilo geri alması oldu. Bilim insanları, farmakolojik desteğin ortadan kalkmasıyla vücudun eski formuna dönme eğiliminin, geleneksel zayıflama yöntemlerine göre çok daha agresif bir hızla gerçekleştiğini vurguluyor.

Verilen kilolar 1,7 yılda tamamen dönüyor

İnceleme altına alınan 37 farklı çalışmanın verilerine göre, ilaç tedavisi boyunca ortalama 8,3 kilo kaybeden bireyler, ilacı bıraktıkları ilk yıl içinde bu kaybın 4,8 kilosunu hızla geri kazanıyor. Ayda ortalama 0,4 kilogramlık istikrarlı bir artış yaşayan bu kişilerin, tedavi öncesindeki başlangıç kilolarına dönmeleri ise sadece 1,7 yıl sürüyor.

Mucize çözüm mü, geçici illüzyon mu?

Uzmanlar, zayıflama iğnelerinin iştahı baskılayarak hızlı sonuç verdiğini ancak biyolojik saatin ilaçsız dönemde hızla tersine işlediğini belirtiyor. Oxford araştırmacıları, bu ilaçların "mucizevi" birer çözümden ziyade, ancak kalıcı yaşam tarzı değişiklikleriyle desteklendiğinde anlam ifade edebileceği konusunda uyarıyor. Bulgular, sadece ilaca güvenerek zayıflayanların, tedavi sonrası dönemde metabolik bir "geri tepme" etkisiyle karşı karşıya kaldığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

