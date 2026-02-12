ABD’nin Kıbrıs Büyükelçiliği, Ercan ile ilgili Kıbrıs Türk yetkililerle bir toplantı yapıldı

ABD’nin Kıbrıs Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarının KKTC Ercan havaalanını kullanmaları nedeniyle Kıbrıs Türk yetkililerle bir toplantı yapıldığını açıkladı.

Ayrıca Ercan havaalanında incelemelerde bulunuldu. İncelemeler sonucunda ABD’li yetkililer, KKTC’li yetkililere havaalanının durumu nedeniyle teşekkür etti.

ABD vatandaşlarının korunması ve güvenliğinin "en büyük öncelik" olduğunu belirtilen açıklamada, ‘’Amerikan vatandaşlarının Ercan’dan Kıbrıs'a giriş yaptığı’’ ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi: "Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan vatandaşlarımızın güvenliğinin en yüksek önceliğimiz olduğunu açıkça belirtmiştir ve bu bağlamda, ABD Büyükelçiliği, (Ercan) hava operasyonları yürüten Kıbrıs Türkleriyle görüşmüştür.’’