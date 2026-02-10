  • BIST 12433.5
CTP’li Ongun Talat’tan Sert İddia: “Seçimden Kaçıyorlar Çünkü Aile Yerleştirme İşleri Henüz Bitmedi!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat, hükümetin erken seçimden kaçma nedeninin "partizanca istihdamlar" olduğunu iddia ederek, Fatma Ünal (Juju) üzerinden çarpıcı bir örneği meclis gündemine taşıdı.
LEFKOŞA – Meclis kürsüsünden hükümete yönelik sert eleştirilerde bulunan CTP Milletvekili Ongun Talat, hükümetin "yapacak işlerimiz var" bahanesinin arkasında kamu kaynaklarını partililere dağıtma çabası olduğunu ileri sürdü. Talat, özellikle sahte diploma davasıyla adı gündeme gelen UBP Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal’ın ailesinin devlette istihdam edilmesini sert bir dille eleştirdi.

"Tüm Aile Devlete Yerleştirildi"

Talat, Fatma Ünal’ın neredeyse tüm aile fertlerinin kısa süre içerisinde çeşitli kamu birimlerine yerleştirildiğini iddia ederek şu listeyi paylaştı:

  • Kardeşi: Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na,
  • Abisi: Meclis kadrosuna,
  • Abisinin kızı: Sivil Havacılık Dairesi’ne,
  • Abisinin oğlu: Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK),
  • Kardeşinin eşi: Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK).

"Hala İşe Girmeyen Akrabalar Var"

Talat, hükümetin erken seçime gitmemek için direndiğini belirterek, "Seçimden kaçıyorlar çünkü Fatma Ünal’ın henüz işe girmeyen diğer aile üyelerinin de yerleştirilmesi gerekiyor. Bu 'işler' bitmeden sandığı kurmaya niyetleri yok" ifadelerini kullandı.

Hükümetin liyakat yerine sadakati ön plana aldığını savunan Talat, kamu vicdanının bu tür istihdamlarla yaralandığını ve bu "aile yerleştirme" operasyonlarının halkın cebinden çıktığını vurguladı.

