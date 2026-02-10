Epstein'in kendi DNA'sıyla "üstün insan ırkı" yaratma planı!

New York Times’ın araştırmalarına göre Jeffrey Epstein, yıllar boyunca bilim ve iş dünyasındaki isimlere kendi DNA’sıyla “üstün bir nesil” yaratma fikrini anlattı; New Mexico’daki Zorro Ranch’i ise bu sapkın öjeni planının merkezi yapmayı hedefledi.

Jeffrey Epstein davası, sadece bir fuhuş ağı soruşturması değil, aynı zamanda güç ve paranın etik sınırları nasıl zorlayabileceğinin en uç örneği olarak tarihe geçiyor. New York Times'ın kapsamlı araştırmaları ve tanık beyanlarına göre Epstein, yıllarca bilim ve iş dünyasından önemli isimlere "insan ırkını kendi DNA'sıyla tohumlama" projesini anlattı. 10 bin dönümlük Zorro Ranch çiftliğini bu ürkütücü planın merkezi yapmayı hedefleyen Epstein, modern bir öjeni (eugenics) takıntısıyla hareket ediyordu.

On bin dönümlük çiftlikte "damızlık projesi" planı

New Mexico'da bulunan ve 33 bin metrekarelik devasa bir malikâneye sahip olan Zorro Ranch, Epstein'in planında kilit rol oynuyordu. Finansçının korkunç hedefi, bu mülkte aynı anda 20 kadını suni döllenme yoluyla hamile bırakmak ve kendi genetik mirasını taşıyan bir "üstün nesil" yetiştirmekti. Genç kadınların istismar edildiği bu mülkün, aslında "genetik iyileştirme" kılıfı altında bir üreme laboratuvarı gibi kullanılması amaçlanmıştı.

"Üstün insan" için akademi dünyasına bağışlar yaptı

Epstein, bu sapkın fikirlerini gizli tutmak yerine Manhattan'daki evinde ağırladığı Nobel ödüllü bilim insanlarına ve akademisyenlere açıkça anlatıyordu. İnsan türünün genetik mühendislik yoluyla geliştirilmesini savunan transhümanizm felsefesine derin bir ilgi duyuyordu. Bu amaçla ilgili örgütlere 120 bin doları aşan bağışlar yapsa da, projesi uzmanlar tarafından "etik dışı bir öjeni takıntısı" ve "dayanaksız bilimsel iddialar" olarak nitelendirildi.

Ölümsüzlük arzusu: Bedenini dondurma vasiyeti

Epstein’in genetik mirasını koruma hırsı sadece gelecekteki çocuklarıyla sınırlı değildi; kendi varlığını da biyolojik olarak sonsuz kılmak istiyordu. Ölümünden sonra başının ve cinsel organının dondurulmasını (cryonics) talep ettiği vasiyetnamelere yansıyan bu durum, finansçının narsisistik kişiliğinin ve genetik üstünlük inancının ne kadar hastalıklı boyutlara ulaştığını bir kez daha kanıtladı.

Sapkın plan hayata geçti mi?

Her ne kadar bu projeyi yıllarca dile getirse ve hazırlıklar yapsa da, projenin somut olarak hayata geçtiğine dair henüz bir kanıt bulunamadı. 2019 yılında cinsel ticaret suçlamalarıyla tutuklanan ve hücresinde ölü bulunan Epstein, bu karanlık hayallerini geride bıraktı. Ancak ortaya çıkan detaylar, kontrolsüz bir servetin bilimsel merakı nasıl bir insanlık suçuna dönüştürmeye çalıştığını tartışmaya açtı.