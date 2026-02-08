Güneş’e doğru tehlikeli dalış: Yeni kuyruklu yıldız geliyor

Atacama Çölü'ndeki amatör astronomlar tarafından Ocak ayında keşfedilen C/2026 A1 (MAPS), Nisan ayı başında Güneş'e çok yakın bir geçiş yapacak. Eğer parçalanmazsa gündüz bile görülebilecek bir parlaklığa ulaşabileceği düşünülüyor.

Gökbilim dünyası, 13 Ocak 2026'da keşfedilen yeni bir misafir için heyecanlı. Atacama Çölü'ndeki uzaktan kumandalı bir teleskopla tespit edilen C/2026 A1 (MAPS), tarihin en görkemli kuyruklu yıldızlarını barındıran "Kreutz" ailesine üye çıktı. Bu aile, binlerce yıl önce dev bir ana kütleden kopan parçalardan oluşuyor.

MAPS kuyruklu yıldızı, Nisan ayı başında Güneş yüzeyine sadece 120 bin kilometre mesafeye kadar sokulacak. "Güneş'e dokunanlar" (sungrazers) olarak adlandırılan bu gruptaki yıldızlar, Güneş'in devasa ısısına maruz kaldıklarında ya tamamen buharlaşıyorlar ya da muazzam bir parlaklığa ulaşarak görsel bir şölen sunuyorlar.

Gündüz vakti görülebilir mi?

Eğer MAPS bu tehlikeli geçişten sağ çıkmayı başarırsa, Nisan ortasına doğru akşam gökyüzünde unutulmaz bir manzara sergileyebilir. Hatta bilim insanları, Güneş'e en yakın olduğu anlarda kuyruklu yıldızın gündüz vakti, çıplak gözle bile seçilebilecek kadar parlamasını ihtimal dahilinde görüyor.

Bu keşfi özel kılan bir diğer detay ise MAPS'in keşfedilme mesafesi. Şimdiye kadar keşfedilen tüm "sungrazer" tipi kuyruklu yıldızlar arasında Güneş'e en uzak mesafeden fark edilen parça oldu. Bu durum, MAPS'in alışılagelmişten daha büyük bir buz kütlesi olabileceğine işaret ediyor.

Yörüngesi gereği bu gökyüzü şöleni, Güney Yarımküre'den çok daha net izlenebilecek. Ancak SOHO uzay aracı, geçiş sırasında dünyanın her yerinden takip edilebilecek yüksek çözünürlüklü görüntüleri anlık olarak paylaşacak.