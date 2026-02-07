Tabipler Birliği’nden uzmanlık kurulu düzenlemesine ret: Sınavsız uzmanlık eğitimi olmaz!

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği son dönemde kamuoyunda tartışılan Sağlık Hizmetleri Yasası kapsamında kurulması öngörülen Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Kurulu düzenlemesini kabul etmediğini bildirdi.

Tabipler Birliği Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin açıklamasında, birliğin en başından açık, net ve tutarlı bir duruş sergilediği belirtilerek, uzmanlık eğitiminin girişinden bitimine, programların açılmasından eğitim sürecinin etkin ve bağımsız denetimine kadar tüm aşamaların bilimsel ölçütlere, şeffaflığa ve tam liyakat esasına dayanması gerektiğinin savunulduğu kaydedildi.

Ülkedeki hasta sayısının tam zamanlı uzmanlık eğitimi için yeterli olmayacağını yineleyen Birlik, hekimlerin taleplerinin sadece mesleki bir talep değil, halkın nitelikli, güvenli ve eşit sağlık hizmeti almasının esas koşulu ve garantisi olduğu ifade etti.

Açıklamada, “Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı’nda, Meclis komitelerinde yapılan toplantılara katıldık; emek verdik, çalıştık, çözüm ürettik. Amacımız ne kişisel ne kurumsal ne de zümresel bir çıkar sağlamak değil, ülkenin sağlık sistemini, halkı ve geleceğin uzman hekimlerini korumaktı. Ancak gelinen noktada, son dakikada yapılan ve kabul edilemez bir geri adımla, Sağlık Bakanı’nın sorumsuzluğu ve mesleki değerlere sahip çıkmaması sonucunda, yasadan merkezi sınav çıkartılıp sınavsız uzmanlık eğitimine girişe dönülmüştür,” denildi.

Tabipler Birliği açıklamasında ayrıca şunlara yer verildi:

“Bu yaklaşım, açıkça mesleğe, halka, halkın sağlık hakkına, kamusal faydaya ve sağlık sistemine açık ihanettir. Bizler bu düzenlemeyi kabul etmiyoruz, normalleştirmiyoruz. Bu nedenle mücadelemizi yükseltmek adına Birlik binamıza siyah bayrak çektik, mücadeleyi yükselttik ve mücadelemize devam edeceğiz.

Son dönemde kamuoyunda bazı KKTC vatandaşlarının Türkiye’deki üniversitelere şaibeli şekilde sınavsız ve uygunsuz giriş yaptığına dair ciddi iddialar dolaşmaktadır. Bu iddialar, merkezi ve liyakate dayalı bir sınav sistemi olmaksızın adaletin, eşitliğin ve güvenin sağlanamayacağını bir kez daha açık biçimde gözler önüne sermiştir. Merkezi sınavın yokluğunda torpille iş yapmak istediklerini açıkça gözler önüne sermektedir.

Merkezi sınav yoksa ne adalet ne de liyakat vardır. Sağlık Bakanı’na ve tüm milletvekillerine açık çağrımızdır: Merkezi sınavsız bu yasayı geçirmeyiniz. Mesleğe, halka ve insanlara ihanet etmeyiniz, bu yanlışın altına imza atmayınız. Bu ülkenin sağlık tarihi sizi bu yanlışı onaylayan olarak yazmasın.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, sağlık alanında bilimsel, adil ve eşit bir sistem kurulana, halk hak ettiği şekilde sağlığa erişene kadar mücadelemizi kararlılıkla her yerde, her alanda sürdüreceğimizi hatırlatmak isteriz.”