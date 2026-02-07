  • BIST 12433.5
  • Altın 6942.65
  • Dolar 43.5991
  • Euro 51.57
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAABD’den vatandaşlarına tekrar “İran’ı hemen terk edin” çağrısı

Eski Rum Futbol Federasyonu Başkanı Kumas'a "yayın hakları" davası: 5 yıla kadar hapis cezası

» »
Rum basını eski Rum Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı Yorgos Kumas, maçların yayın hakları ve televizyon spor içeriğini şahsına ait iki şirket aracılığıyla satmaktan mahkemeye verildi.
Eski Rum Futbol Federasyonu Başkanı Kumas'a "yayın hakları" davası: 5 yıla kadar hapis cezası

Fileleftheros’un manşetten verdiği habere göre, bağımsız sorgu memuru Aleksandre Likurgu’nun raporunun ardından Hukuk Dairesi’nin Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde dava açtığı Kumas artık sanık durumunda.

Davanın aslında Kumas ve şahsına ait iki şirket adına açıldığı, ancak Kumas şu anda yurt dışında olduğu için şirketlerine (tüzel kişilik) yönelik dava dosyasını imzalaması gerektiği için şirketlerin “sanık” sandalyesine daha sonra oturtulacağı kaydedildi.

İlgili yasaya göre, Kumas, mahkeme tarafından suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek.

Konuyla ilgili KOP’tan başka yetkililer hakkında da dava açılabileceği bilgisi verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı06 Şubat 2026 Cuma 13:10
  • Erhürman’dan İsias mesajı: Ortak yaramız asla kapanmayacak06 Şubat 2026 Cuma 11:52
  • Değirmenlik Belediyesi 30 iş yerini denetledi, 2 işletmenin faaliyeti durduruldu06 Şubat 2026 Cuma 11:47
  • Hekimler grevde06 Şubat 2026 Cuma 11:46
  • Asrın felaketinin 3. yılı06 Şubat 2026 Cuma 11:44
  • Başbakan Yardımcılığı’ndan Koop'da eksik maaş açıklaması05 Şubat 2026 Perşembe 18:20
  • Epstein belgelerinde kimlerin adı nasıl geçiyor?05 Şubat 2026 Perşembe 17:09
  • Şampiyon Melekler, 3'üncü yılında “Adalet ile Sonsuz Sevgi” temasıyla anılacak05 Şubat 2026 Perşembe 17:06
  • Sahte diploma davası: Sanık Fatma Ünal Juju’nun davası 16 Şubat’a ertelendi05 Şubat 2026 Perşembe 17:04
  • Ahmet Latif yeniden aday olduğunu açıkladı05 Şubat 2026 Perşembe 17:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti