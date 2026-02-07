Eski Rum Futbol Federasyonu Başkanı Kumas'a "yayın hakları" davası: 5 yıla kadar hapis cezası

Rum basını eski Rum Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı Yorgos Kumas, maçların yayın hakları ve televizyon spor içeriğini şahsına ait iki şirket aracılığıyla satmaktan mahkemeye verildi.

Fileleftheros’un manşetten verdiği habere göre, bağımsız sorgu memuru Aleksandre Likurgu’nun raporunun ardından Hukuk Dairesi’nin Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde dava açtığı Kumas artık sanık durumunda.

Davanın aslında Kumas ve şahsına ait iki şirket adına açıldığı, ancak Kumas şu anda yurt dışında olduğu için şirketlerine (tüzel kişilik) yönelik dava dosyasını imzalaması gerektiği için şirketlerin “sanık” sandalyesine daha sonra oturtulacağı kaydedildi.

İlgili yasaya göre, Kumas, mahkeme tarafından suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek.

Konuyla ilgili KOP’tan başka yetkililer hakkında da dava açılabileceği bilgisi verildi.