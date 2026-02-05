Ahmet Latif yeniden aday olduğunu açıkladı

Latif, göreve başlarken 'Mesarya'nın hiçbir köyü unutulmayacak' şeklinde söz verdiklerini 3 yılın sonunda bu sözün sadece bir vaat değil, hayata geçirilmiş bir anlayış olduğunu vurguladı.

Mesarya Belediyesi'nin yaptığı icraatların özetleri şöyle:

İnönü: Öncelik altyapı, yol güvenliği ve sosyal alanların iyileştirilmesi oldu.

Dörtyol: Yağmur suyy drenaji ve kaldırım projeleri kapsamli şekilde ele alındı.

Korkuteli: Kırsal altyapı ve tarımsal ulaşımı öncelik oldu

Paşaköy: Kaldırım ve drenaj projeleri hayata geçirildi

Aslanköy: Dere temizlikleri ve köprü iyileştirmeleri yapıldı

Turunçlu: Uzun metrajlı çift taraflı kaldırım ve drenaj çalışmaları

Vadili: En yoğun yatırım yapılan köy

Akdoğan: Okul caddesi başta olmak üzere ana arterlere drenaj kaldirim ve bisiklet yolu

Akdoğan Mezbaha Projesi

Toplam 32 araç belediyeye kazandırıldı

Başlangıçta borçlu olan bir yapıdan güçlü gelir artışı ve bütçe dengesi sağlandı

2025'in sonunda dönem sonu bakiyesi 79 milyon Tl'nin üzerine çıktı

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Eziç’te düzenlenen basın toplantısında belediyenin üç yıllık çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı.

Göreve geldikleri ilk gün verdikleri “Mesarya’nın hiçbir köyü unutulmayacak” sözünü hatırlatan Latif, üç yılın sonunda bunun yalnızca bir vaat değil, sahada hayata geçirilmiş bir anlayış olduğunu vurguladı.

Latif, belediye olarak tüm köylere eşit hizmet götürme prensibiyle hareket ettiklerini belirterek, altyapıdan çevre düzenlemelerine, sosyal projelerden kırsal kalkınmaya kadar birçok alanda önemli adımlar attıklarını söyledi.

“BU SÖZ SADECE VAAT DEĞİL, UYGULAMADIR”

Başkan Latif, Mesarya bölgesindeki tüm yerleşimlerin ihtiyaçlarının tek tek ele alındığını ifade ederek, “Göreve başlarken Mesarya’nın hiçbir köyü unutulmayacak dedik. Bugün geldiğimiz noktada bu sözümüzün arkasında durduğumuzu herkes görüyor” dedi.

Basın toplantısında siyasi geleceğine ilişkin de net mesajlar veren Ahmet Latif, belediye başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.

Latif, “Yaptıklarımız ortadadır. Halkımızla birlikte yürüdüğümüz bu yolda tekrar adayım. Rakip tanımıyorum” ifadelerini kullandı.