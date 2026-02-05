  • BIST 12433.5
  • Altın 6887.13
  • Dolar 43.5329
  • Euro 51.5089
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİran-ABD görüşmeleri '6 Şubat'ta İstanbul'a yapılacak'

Nilden Bektaş Erhürman, Onkoloji Hastanesi’ni ziyaret etti

» »
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Onkoloji Hastanesi’ni ziyaret etti.
Nilden Bektaş Erhürman, Onkoloji Hastanesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Nilden Bektaş Erhürman, tedavi gören çocuklara kitap takdimi yaptı

Nilden Bektaş Erhürman’a ziyaretinde Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Birtan ve Başhekim Yardımcısı Dr. Çağın Ozankaya ile bölüm sorumluları bilgi verdi.

Ziyarette ayrıca Cumhurbaşkanı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KOOPBank iştiraklerinde eksik maaş ödendi.. Kürşat'tan tepki...04 Şubat 2026 Çarşamba 13:11
  • Yenierenköy, Lefkoşa ve Serdarlı’da yangın04 Şubat 2026 Çarşamba 12:11
  • Üç ani ölüm: 29 yaşındaki genç baş ağrısı nedeniyle gittiği hastanede yaşamını yitirdi04 Şubat 2026 Çarşamba 12:10
  • Kamu Hizmeti Komisyonu, TDP'yi ziyaret etti: Kamu istihdamı ve eğitim politikaları ele alındı04 Şubat 2026 Çarşamba 12:07
  • Özçınar ile Harmancı Strasbourg’da toplantıya katıldı04 Şubat 2026 Çarşamba 11:32
  • Nalbantoğlu, ölümünün 46’ncı yıl dönümünde anılıyor04 Şubat 2026 Çarşamba 11:26
  • KOOP'da eksik maaş.. 11 Şubat'da grev gündemde04 Şubat 2026 Çarşamba 11:25
  • AB’den şap hastalığıyla mücadeleye 500 bin doz aşı desteği03 Şubat 2026 Salı 19:58
  • Çavuş sözleşme dışı kullanıma izin yok!03 Şubat 2026 Salı 18:40
  • Şahali: “Biz sizin ellerinizin kirli olduğunu düşünüyoruz”03 Şubat 2026 Salı 17:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti