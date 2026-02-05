Nilden Bektaş Erhürman, Onkoloji Hastanesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Onkoloji Hastanesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Nilden Bektaş Erhürman, tedavi gören çocuklara kitap takdimi yaptı

Nilden Bektaş Erhürman’a ziyaretinde Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Birtan ve Başhekim Yardımcısı Dr. Çağın Ozankaya ile bölüm sorumluları bilgi verdi.

Ziyarette ayrıca Cumhurbaşkanı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt yer aldı.