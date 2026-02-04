  • BIST 12433.5
Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Kütüphanesi Kuruyor!

Yakın Doğu Üniversitesi’nde eski rektörlük binasında kurulumuna başlanan Sanat Kütüphanesi, sanat araştırmaları için dünyada yeni bir referans merkezi olacak.
Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Kütüphanesi Kuruyor!

Yakın Doğu Üniversitesi’nde eski rektörlük binasında kurulumuna başlanan Sanat Kütüphanesi, sanat araştırmaları için dünyada yeni bir referans merkezi olacak.

Yakın Doğu Üniversitesi, güçlü akademik ve kültürel altyapısına yeni bir değer daha ekliyor. Üniversitenin eski rektörlük binasının ikinci katı, kapsamlı bir Sanat Kütüphanesi’ne dönüşüyor. Yapımı süren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin yeni binasının kalbinde yer alacak olan Sanat Kütüphanesi, sanat araştırmaları için önemli bir referans noktası olacak.

Sanat Araştırmaları İçin Uluslararası Standartlarda Bir Merkez Olacak

Sanat Kütüphanesi; sanat tarihi, çağdaş sanat, müzeoloji, estetik, kültürel miras, tasarım ve disiplinlerarası sanat çalışmaları başta olmak üzere sanatla ilişkili pek çok alanda on binlerce basılı eser, nadir yayınlar, sanatçı monografileri, sergi katalogları ve dijital arşivleri bir araya getirecek. Akademisyenler, araştırmacılar, sanatçılar ve öğrenciler için uluslararası standartlarda bir araştırma ortamı sunacak olan kütüphane, Yakın Doğu Üniversitesi’nin sanat alanındaki akademik gücünü daha da ileri taşıyacak.

Sanat Kütüphanesi, modern mimarisiyle dikkat çeken ve ülkenin simge yapılarından biri olmaya hazırlanan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin yeni binası ile bütünleşik bir yapı içinde konumlanıyor. Bu bütünlük, müze koleksiyonları ile akademik üretim arasında güçlü bir bağ kurulmasını sağlayacak.

Dünyada Benzeri Olmayan Bir Sanat Kampüsü

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü, bünyesinde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, GÜNSEL Sanat Müzesi ile Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi sayesinde, dünya üniversiteleri arasında benzeri olmayan bir kültür ve sanat ortamı sunuyor. Kampüste bugüne kadar açılan sergi sayısının 479’a ulaşması, sanata süreklilik kazandıran bu vizyonun en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Öte yandan kampüs genelinde 250’nin üzerinde açık hava heykeli ziyaretçilerle buluşurken, pek çok yapı ve duvar yüzeyinde yer alan rölyefler, sanatı kampüs yaşamının doğal bir parçası haline getiriyor. Sergi salonlarından açık alanlara uzanan bu çok katmanlı sanat ortamı, Yakın Doğu Üniversitesi’ni yalnızca Kıbrıs’ın değil, dünyanın en önemli sanat merkezlerinden biri konumuna taşıyor. Sanat Kütüphanesi’nin hayata geçirilmesiyle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi, sanatı sergileyen, belgeleyen, araştıran, koruyan ve gelecek kuşaklara aktaran modelini genişletmeye devam edecek.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Yakın Doğu Üniversitesi müzeleri, sergileri, açık hava heykel koleksiyonları ve şimdi de Sanat Kütüphanesi ile küresel ölçekte benzeri olmayan bir kampüs kimliği ortaya koyuyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer almasının yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmayan bir sorumluluk olduğuna vurgu yapan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bu sorumluluğu; bilimi, kültürü ve sanatı aynı çatı altında buluşturan bütüncül bir üniversite modeliyle taşıyoruz. Sanat Kütüphanesi de bu yaklaşımın en güçlü parçalarından biri olarak hayata geçiyor” ifadelerini kullandı.

“Müzelerimizde biriken on binlerce eserlik kültürel mirası, bilgiyle, arşivle ve akademik üretimle desteklemek bizim için temel bir öncelik. Sanat Kütüphanesi, sanatı yalnızca izlenen bir olgu olmaktan çıkararak; okunan, araştırılan, tartışılan ve gelecek kuşaklara bilimsel temelde aktarılan bir değer haline getirecek” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi müzeleri, sergileri, açık hava heykel koleksiyonları ve şimdi de Sanat Kütüphanesi ile küresel ölçekte benzeri olmayan bir kampüs kimliği ortaya koyuyor. Bu yapı, üniversitemizin uluslararası görünürlüğünü güçlendirirken, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için de ilham veren bir öğrenme ve üretim ortamı oluşturuyor” ifadelerini kullandı. 

