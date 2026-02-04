Protara’da ilk kez Avrupa Açık Deniz Yüzme Maratonu düzenlenecek

Protara’da ilk kez Avrupa Açık Deniz Yüzme Maratonu organize edileceği bildirildi.
Haravgi’nin Paralimni-Derinya belediyesinin açıklamasına dayandırdığı habere göre 18-19 Nisan 2026’da düzenlenecek. Elit atletlerin katılacağı 10 km’lik Avrupa Açık Deniz Yüzme Maratonu Fig Tree plajından başlayacak.
Güney Kıbrıs’taki bacağı Protara’da gerçekleştirilecek maratona Almanya’nın Münih, Hırvatistan’ın Razanac, İspanya’nın Barselona ve İsviçre’nin Tenero kentleri ev sahipliği yapacak.
Protara ayağında ilk günü (18 Nisan) “Special Olympics” atletleri 800 metrede mücadele edecek. İkinci günü (19 Nisan) ise veteran atletler 3 km yüzecek.
