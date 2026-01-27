  • BIST 12433.5
Stefanu uyardı: Aşırı sağ (ELAM) artık hükümet kararlarını da etkiliyor

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ELAM’a yüklenerek “aşırı sağın güçlenmesinden kaynaklı tehlikelere” dikkat çekti.
Stefanu uyardı: Aşırı sağ (ELAM) artık hükümet kararlarını da etkiliyor

Alithia’nın haberine göre partisinin milletvekili adaylarının tanıtımında konuşan Stefanu “aşırı sağ anti laik politikaların dayatılması ve büyük mali çıkarlara hizmet için seferi güç gibi işliyor.” ifadesini kullandı.

Stefanu, Hristodulidis hükümetini ELAM ile “flört etmekle” suçladığı konuşmasında “bu ilişkiler durumu daha da tehlikeli hale getiriyor. Aşırı sağ artık mecliste varlık göstermekle sınırlı kalmıyor, hükümet kararlarını da etkiliyor.” dedi.

