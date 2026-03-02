Omirou: İngiliz Üsleri Kıbrıs İçin Güvenlik Riski Oluşturuyor

Temsilciler Meclisi eski Başkanı Omirou açıklamasında, Kıbrıs Cumhuriyeti sınırları içerisindeki İngiliz üslerini “sömürgeciliğin zamansız kalıntıları” olarak nitelendirdi. İngiliz askeri varlığının, ülkenin tam egemenliğinin sınırlandırılmasının doğrudan bir hatırlatıcısı olduğunu belirten Omirou, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun sömürge askeri tesislerine yönelik kararlarını hatırlatan Omirou, Uluslararası Adalet Divanı’nın sömürgecilikten arınmaya ilişkin tarihi görüşünde bu tür askeri tesislerin hukuka aykırı kabul edildiğini ve Mauritius örneğinde kaldırılmalarına hükmedildiğini kaydetti.

Açıklamada, RAF Akrotiri’de meydana gelen son insansız hava aracı saldırısına da değinilerek, İngiliz üslerinin bölgesel çatışmalar sırasında Kıbrıs’ı potansiyel hedef hâline getirdiği ve halkı ciddi risklerle karşı karşıya bıraktığı öne sürüldü.

Omirou, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin İngiliz üslerinin varlığını kararlılıkla yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirterek, ülkenin güvenliği ve istikrarı açısından “ölümcül sonuçlar doğurabilecek” bu faktörün ortadan kaldırılması için girişim başlatılması çağrısında bulundu.

Açıklamasının sonunda Omirou, ulusal egemenliğin korunması ve vatandaşların güvenliğinin hoşgörü ya da eylemsizlik anlayışına bırakılamayacağını vurguladı.