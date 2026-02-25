  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump'tan Kongre'deki konuşmasında İran'a net mesajlar

Güney Kıbrıs’ta seçim için takvim dün başladı.

» »
Güney Kıbrıs’ta 24 Mayıs’ta gerçekleştirilecek milletvekilliği (genel) seçimi için takvim dün başladı.
Güney Kıbrıs’ta seçim için takvim dün başladı.

Fileleftheros’un haberine göre, Seçim Dairesi Başkanı Menelaos Vasiliu dün Omega TV’de yaptığı açıklamada, seçim takviminin resmen başladığını duyurdu.

Vasiliu’nun açıklamasına göre, 24 Mayıs’ta gerçekleştirilecek genel seçime kayıtlı 27 siyasi parti katılacak. Kütüğe kayıt için başvurusu incelenen iki parti adayı daha bulunuyor. Süreçlerinin tamamlanması ve 6 Mayıs’a kadar başvuru yapmaları halinde, seçimde yarışacak parti sayısı 29'a çıkabilecek.

İlgili yasaya göre, her adayın, kampanya için yapabileceği harcama, 25 bin euro olarak belirlendi. Adayların 5 bin euroya kadar da kişisel harcama yapma hakları olacak. Vasiliu, gerek siyasi partilerin gerekse reklam/propaganda işlerini üstlenen birimlerin gelir gider durumlarını detaylı olarak açıklamalarının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Seçim gününe kadar 18 yaşını dolduran herkesin seçmen listesine kaydolma hakkı olduğunu belirten Vasiliu, mevcut seçmen sayısı hakkında ise bilgi vermedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anthi Lakkotripi: Güney'deki Kıbrıs Türk Mallarında 2 yılda 512 ihlal tespit edildi15 Şubat 2026 Pazar 20:02
  • Rum basını: Hükümetin KKTC’deki Rum malları konusunda izlediği strateji fiyasko12 Şubat 2026 Perşembe 16:16
  • Rum Yüksek Mahkemesi 11 aydır tutuklu olan Kürt kökenli Türkiye vatandaşını serbest bıraktı11 Şubat 2026 Çarşamba 19:44
  • Rum Merkezi Cezaevi’nde 65 yaşındaki müebbet mahkum hücresinde ölü bulundu07 Şubat 2026 Cumartesi 17:13
  • Güney Kıbrıs’ta narkotest ve alkol testi pozitif çıkanlara ehliyetine el konulacak07 Şubat 2026 Cumartesi 10:09
  • Larnaka Hastanesi kadınlar tuvaletinde askeri silah mermisi bulundu06 Şubat 2026 Cuma 13:16
  • Kıbrıslı Rumlar yarından endişeli05 Şubat 2026 Perşembe 17:54
  • Güney Kıbrıs’ta yaz ayları için su kesintisi: "Haftada sadece 4 gün su olacak"04 Şubat 2026 Çarşamba 13:08
  • Protara’da ilk kez Avrupa Açık Deniz Yüzme Maratonu düzenlenecek04 Şubat 2026 Çarşamba 12:19
  • Kıbrıslı Rumların yaklaşık yüzde 14'ü evlerini ısıtamıyor03 Şubat 2026 Salı 14:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti