Bugün ve yarın yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi bugünden itibaren hava sıcaklığının 4 derece düşerek 13-16 derece dolaylarında seyredeceğini; bugün ve yarın yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 24 Şubat-2 Mart tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, periyodun ilk günleri orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek rüzgar; bugün, yarın ve cuma günü yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.

Periyod süresince bölge genellikle alçak basınç ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün, az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu; yarın parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu öğleden sonra ise az bulutlu ve haftanın geri kalanında ise parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı bugün iç kesimlerde ve sahillerde 17-20 derece; haftanın geri kalanında ise 13-16 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri genellikle güney ve batı, diğer günlerde ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette ve zaman zaman kuvvetli esecek. Bugün, yarın ve cuma günü yer yer fırtınamsı rüzgar bekleniyor.