TDP: Dayatmaya Geçit Yok, Protokol Geri Çekilsin

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), fiber optik altyapıya değil; içeriği, yöntemi ve kamu yararı boyutu tartışmalı bir protokolün topluma rağmen geçirilmek istenmesine karşı olduğunu bildirdi.
TDP’den yapılan yazılı açıklamada, Parti Başkanı Zeki Çeler ile Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Basın ve Dijital İletişim Sekreteri Redif Ekinci’nin bugün Meclis önündeki eyleme katıldığı ifade edilerek, halkın geleceğini doğrudan ilgilendiren bir protokole karşı demokratik tepki gösteren yurttaşların polis barikatlarıyla engellenmesini “kabul edilemez” olarak nitelendirildi.

Hükümetin artan toplumsal itirazı görmezden geldiği ve bunun siyasi sorumluluktan kaçış olduğu savunulan açıklamada, toplumun ciddi endişelerine rağmen protokolün “dayatmacı bir anlayışla” ilerletilmeye çalışıldığı ileri sürüldü.

Protesto hakkının anayasal bir hak olduğu kaydedilen açıklamada, toplumsal tepkinin bastırılması yerine diyalog, şeffaflık ve katılımcı bir süreç yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Hükümetin eleştirileri dikkate almak yerine süreci hızlandırma ısrarının toplumsal gerilimi artırdığı savunulan açıklamada, bu yaklaşımın siyasi açıdan sorgulanması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, “TDP olarak halkın iradesini, kamusal çıkarı ve şeffaf yönetimi savunmaya, bu protokol geri çekilene kadar demokratik mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.

