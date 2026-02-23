  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİran’da savaş alarmı

Meclis önündeki barikatlar kaldırıldı

» »
CTP meclis grubunun polisle yaptığı istişare sonucu, polis barikatı kaldırıldı.
Meclis önündeki barikatlar kaldırıldı

CTP meclis grubunun polisle yaptığı istişare sonucu, polis barikatı kaldırıldı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in talimatıyla Meclis kapısının ilerisinde polisler barikat kurdu yol boyunca konuşlanan polis ekipleri eylemcilerin Meclis’e yaklaşmasına barikatlarla engel oldu.

Bunun üzerine, geçtiğimiz hafta olduğu gibi Meclis alanında müzik ve pankartlarla toplanan sendikalar, “Bu İş Yerinde Grev Var”, “Fiber Değil Geleceğimiz Satılıyor” ve Başbakan Ünal Üstel ile Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya yönelik “Doyamadılar” yazılı pankartlar astı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB’den Asfaltlama Duyurusu05 Şubat 2026 Perşembe 19:06
  • Lefkoşa'da eğlence mekanında kavga!01 Şubat 2026 Pazar 12:04
  • LTB’nin asfaltlama çalışmaları Yenişehir’de sürüyor30 Ocak 2026 Cuma 14:19
  • LTB’nin Haspolat Arıtma Tesisi’ne Güneş Enerjisi Sistemi kurma çalışmaları devam ediyor29 Ocak 2026 Perşembe 12:45
  • LTB'den 3 Farklı Bölgede Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Duyurusu29 Ocak 2026 Perşembe 12:44
  • Kamuda yetkili 5 sendika bu kez de Terminal'den Turizm Bakanlığı'na yürüyecek29 Ocak 2026 Perşembe 10:41
  • Kamuda yetkili 5 sendika bu kez de Terminal'den Turizm Bakanlığı'na yürüyecek28 Ocak 2026 Çarşamba 10:28
  • Lefkoşa’da apartman dairesinde yangın çıktı26 Ocak 2026 Pazartesi 15:33
  • Harmancı: Lefkoşa’da yağmurla ilgili sorun yaşanmıyorsa, bu altyapı yatırımlarının sonucudur25 Ocak 2026 Pazar 10:37
  • Boğazköy Futbol Sahası ve Kamacıoğlu bölgelerinde elektrik kesintisi24 Ocak 2026 Cumartesi 11:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti