Meclis önündeki barikatlar kaldırıldı

CTP meclis grubunun polisle yaptığı istişare sonucu, polis barikatı kaldırıldı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in talimatıyla Meclis kapısının ilerisinde polisler barikat kurdu yol boyunca konuşlanan polis ekipleri eylemcilerin Meclis’e yaklaşmasına barikatlarla engel oldu.

Bunun üzerine, geçtiğimiz hafta olduğu gibi Meclis alanında müzik ve pankartlarla toplanan sendikalar, “Bu İş Yerinde Grev Var”, “Fiber Değil Geleceğimiz Satılıyor” ve Başbakan Ünal Üstel ile Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya yönelik “Doyamadılar” yazılı pankartlar astı.