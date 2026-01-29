LTB'den 3 Farklı Bölgede Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Duyurusu

Zahra Sokak ve Tanzimat Sokak Asfaltlama

30 Ocak Cuma günü Zahra Sokak ve Tanzimat Sokak’ta asfaltlama çalışması yapacaktır. Sabah saatlerinde başlayacak çalışmalar süresince Zahra Sokak ile Tazminat Sokak (Yiğitler Burcu Parkı-Seleli Kavşak arası) araç trafiğine kapalı olacaktır.

Bedrettin Demirel Caddesi’nde yol bakım çalışması

31 Ocak Cumartesi ve 1 Şubat Pazar günü Bedrettin Demirel Caddesi’nde yol bakım çalışması yapılacaktır. Sabah saat 08:00’de Barış ve Özgürlük Anıtı’ndan başlayacak çalışmalar tamamlanana kadar bu yolu kullanacak sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri önemle rica olunur.

Ortaköy Uludağ ve Saray Sokak’ta asfalt hazırlık çalışması başladı

Ortaköy’de Uludağ Sokak ile bitişiğindeki Saray Sokak’ta ise 29 Ocak Perşembe günü asfaltlama hazırlık (yol kemirme) çalışması yapılacağından dolayı bu sokaklar araç trafiğine kapalı olacaktır. Bu yolları kullanacak sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri önemle rica olunur.