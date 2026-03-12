  • BIST 12433.5
LTB Akaryakıt Tedarik İhalesini Sonuçlandırdı

Sözleşme kapsamında belediyenin tüm birimlerinin akaryakıt ihtiyacı avantajlı koşullarla karşılanırken, araç filosu ve hizmetlerinin etkin şekilde devamlılığı sağlanacak.
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), şeffaflık ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı ilkesiyle gerçekleştirdiği akaryakıt temin ihalesini sonuçlandırdı. Araç filosunun kesintisiz hizmet vermesi ve operasyonel maliyetlerin verimli yönetilmesi amacıyla yapılan ihale sonucunda Altınbaş Petrol Ltd. ile sözleşme imzaladı. Sözleşmeye LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Altınbaş Petrol Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Türkoğlu imza attı.

