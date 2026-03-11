Arıklı yine Erdoğan adına konuştu... "Türkiye rencide oldu"

Arıklı, TV 2020’de katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Türkiye ile KKTC arasında imzalanan fiber optik altyapı iş birliği protokolünü Anayasa Mahkemesi’ne göndermesi kararının hukuki ve siyasi sonuçlarını değerlendirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, TV 2020’de katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Türkiye ile KKTC arasında imzalanan fiber optik altyapı iş birliği protokolünü Anayasa Mahkemesi’ne göndermesi kararının hukuki ve siyasi sonuçlarını değerlendirdi.

Arıklı, Cumhurbaşkanı’nın kararına saygı duyduğunu belirtirken bunun önemli bir tercih olduğunu ifade etti. Erhürman’ın bu kararla yeni bir siyasi rota çizdiğini savunan Arıklı, özellikle Türkiye ile ilişkiler açısından farklı bir adım atıldığını söyledi.

TV 2020’ye konuk olan Arıklı, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Kıbrıs’ın en iyi hukukçularından biri olduğunu da vurguladı. Protokolün Anayasa’ya aykırı olmadığını savunan Arıklı, anlaşmanın usulüne uygun şekilde yapıldığını ifade etti.

“ERHÜRMAN BU KARARLA Mustafa Akıncı‘NIN İZLEDİĞİ YOLU TERCİH ETTİ”

Arıklı, Anayasa’nın 90. maddesine işaret ederek usulüne göre yürürlüğe konulan uluslararası anlaşmaların yasa hükmünde olduğunu belirtti. Bu anlaşmalar hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamayacağını savunan Arıklı, Erhürman’ın bu kararla 2016 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın izlediği yolu tercih ettiğini ileri sürdü.

O dönemde Gençlik ve Spor Koordinasyon Ofisi ile ilgili yaşanan tartışmaları hatırlatan Arıklı, Türkiye’nin kurmak istediği koordinasyon ofisinin kurulamadığını, buna karşın Avrupa Birliği’nin koordinasyon ofisinin faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

“ERHÜRMAN, TÜRKİYE’Yİ RENCİDE EDECEK ŞEKİLDE BİR ADIM ATTI”

Arıklı, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın protokolü Anayasa Mahkemesi’ne göndermesini siyasi açıdan da değerlendirdi. Erhürman’ın seçim sürecinde federasyon tezini savunduğunu hatırlatan Arıklı, “Karar kendisinin, tercih kendisinin. Yapacak bir şey yok” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan bir protokol bulunduğunu hatırlatan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın kısa süre önce KKTC’ye gelerek protokolde eksiklik olması halinde bunun ek protokolle düzeltilebileceğini ifade ettiğini söyledi.

Buna rağmen protokolün Anayasa Mahkemesi’ne gönderildiğini belirten Arıklı, bu durumun Ankara’da rahatsızlık yaratabileceğini savundu. Arıklı, bu nedenle atılan adımın Türkiye’yi rencide edebilecek bir karar olduğunu ileri sürdü.

Arıklı ayrıca Cumhurbaşkanı Erhürman’ın “kelime oyunu yaptığını” öne sürdü. Bakanlık ve Başbakanlık bünyesinde görev yapan hukukçuların hazırladığı bir düzenlemenin savcılığın denetimine gönderilmesi gerektiği yönündeki eleştirileri değerlendirerek, “Savcılığın mahkemede söylediği her şey doğru mu oluyor? Savcılığın uygun dediği birçok dava da kaybediliyor” ifadelerini kullandı.

Arıklı, Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından gerekli görülmesi halinde ek protokol yapılabileceğini de sözlerine ekledi.